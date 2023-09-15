Стали известны имена пострадавших в результате обрушения моста в Хачмазе

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена трех пострадавших в результате обрушения моста через реку Гудиалчай в Хачмазе.

Как сообщает в пятницу Trend, пострадали люди, находившиеся в автомобиле, двигавшемся по мосту, когда произошло его обрушение.

В результате падения автомобиля в реку получили травмы различной степени тяжести Гейбатов Алисафа Аббас оглу, 1966 года рождения, Гараев Афсун Аскер оглу, 1984 года рождения и Сафаралиев Эльвин Тофиг оглу, 1999 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.

Напомним, что из-за сильного селевого потока, вызванного интенсивными дождями, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района обрушился мост. В результате происшествия перекрыта дорога Хачмаз-Худат.