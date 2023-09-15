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В Лачине впервые пройдет ярмарка труда

Общество Материалы 15 сентября 2023 17:34 (UTC +04:00)
В Лачине впервые пройдет ярмарка труда

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На ярмарке, которая состоится 20 сентября в местности Сейрангях города Лачин, будут представлены 130 вакансий по различным направлениям в 20 предприятиях.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, меры по поддержке занятости жителей, переселенных в Лачинский район по программе Большого возвращения, продолжаются.

Участникам ярмарки также будет предоставлена подробная информация о проектах и мероприятиях, выполняемых Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты.

Ярмарка продлится с 10:00 до 13:00.

Отметим, что в Лачине подобная ярмарка организована впервые.

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