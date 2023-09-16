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Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)

Общество Материалы 16 сентября 2023 11:57 (UTC +04:00)
Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Художественный руководитель одной из крупнейших и самых известных концертных площадок Италии "Arena di Verona" Стефано Треспиди, основатель всемирно известной фабрики роялей FAZIOLI (известной как "Феррари" среди роялей), "современный Страдивари" Паоло Фациоли, известный артист балета России Николай Цискаридзе (один из исполнителей партии Фархада в "Легенде о любви") приедут 18 сентября в Баку, чтобы посетить грандиозный показ балета "Легенда о любви".

Как сообщает в субботу Trend, балет народного артиста Азербайджана Арифа Меликова "Легенда о любви" будет представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева 18 и 19 сентября.​

Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)
Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)
Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)
Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)
Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)
Мировые знаменитости едут в Баку смотреть “Легенду о любви” (ФОТО)
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