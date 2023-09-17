БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 сентября.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах полуострова осадки будут интенсивными, возможна гроза. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются проливные дожди, местами грозы и град, в высокогорных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 17-21° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.