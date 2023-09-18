В Нахчыване пройдет международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature"

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване 21-22 сентября пройдет Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, выступят около 300 гимнасток в возрастных группах "младшие" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.) и "юниорки" (2008-2010 г.р.), представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

Международный турнир "Grace of Nature" пройдет в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.

К гимнасткам из столицы Азербайджана на соревновании также присоединятся спортсменки из Нахчывана, Гянджи, Агдаша, Мингячевира, Огуза, Гаха, Шамкира и Загатал.

В ходе двухдневных соревнований определятся победители и призеры в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях.