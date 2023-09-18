Делегация Азербайджана принимает участие в VIII Каспийском медиафоруме в Астрахани (ФОТО)

АСТРАХАНЬ /Trend/ - Азербайджанская делегация принимает участие в VIII Каспийском медиафоруме, который проходит в городе Астрахань Российской Федерации.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Агентстве развития медиа Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита делегация посетила в парке, носящем имя общенационального лидера Гейдара Алиев, памятник великому лидеру, а также памятник "Вечный огонь славы" в Саду братства и возложила перед ними букеты цветов.

Затем делегация встретилась с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

В ходе встречи исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов от имени делегации выразил благодарность за организацию VIII Каспийского медиафорума, подчеркнул важность международного сотрудничества и взаимного обмена опытом для достижения успешного развития в сфере медиа.

Он рассказал о существующих направлениях многогранного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, и в частности, Астраханской областью, отметил, что Каспийский медиафорум является важной платформой для обсуждения вопросов в этой сфере на региональном уровне.

В интервью ряду телеканалов после встречи исполнительный директор отметил, что СМИ являются важным фактором общественной дипломатии, а также надежным средством сближения различных наций и культур, содействия обмену информацией, идеями и духовными ценностями.

Также состоялась встреча глав делегаций. На встрече глава азербайджанской делегации Ахмед Исмаилов подчеркнул, что конструктивные и продуктивные дискуссии в ходе форума, имеют особое значение для построения новых отношений сотрудничества в этой области, дальнейшего укрепления существующих отношений и реализации совместных проектов в будущем, повышения медиа-грамотности, подготовки профессиональных представителей СМИ, борьбы с дезинформацией и многих других сферах сотрудничества. Состоялся обмен мнениями в направлении анализа текущих проблем и тенденций в сфере СМИ, перспектив дальнейшего развития.

Отметим, что VIII Каспийский медиафорум продолжит завтра свою работу пленарными заседаниями.