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Стало известно о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой

Общество Материалы 26 сентября 2023 10:26 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Лечение депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой продолжается.

Об этом во вторник Trend сообщили родственники депутата.

Было отмечено, что состояние Г.Пашаевой остается стабильно тяжелым.

"Сообщения о ее смерти не соответствуют действительности", - заявили родственники Г.Пашаевой.

Отметим, что депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу, где проходит лечение по сей день.

Отмечается, что депутат впала в кому от лекарственных препаратов.

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