Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Ханкенди отправлены 38 тонн бензина и 16 тонн дизтоплива - Администрация Президента Азербайджана

Общество Материалы 26 сентября 2023 19:25 (UTC +04:00)
В Ханкенди отправлены 38 тонн бензина и 16 тонн дизтоплива - Администрация Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Карабахском регионе Азербайджанской Республики продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов и обеспечению потребностей проживающих там армянских жителей.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана, 26 сентября 2023 года по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, скорой медицинской помощи и служб пожаротушения были отправлены очередные 2 автомобиля с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизеля.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости