МВД Азербайджана поделилось публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим МВД Азербайджана поделилось публикацией в аккаунте социальной сети "Facebook".

"Нас вдохновляет героизм людей, погибших за территориальную целостность Азербайджана. Мы гордимся нашими шехидами!", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.