Пилоты AZAL почтили память шехидов, изобразив в небе контур цветка Хары-бюльбюль (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Пилоты AZAL изобразили в небе контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу азербайджанских земель.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщается в Facebook-аккаунте ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Было отмечено, что это великолепное изображение было создано самолетом "Airbus A320neo" под названием "Лачин", принадлежащий ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Склоняя головы перед душами всех наших шехидов, мы просим у Бога милости к ним!",- говорится в сообщении.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.