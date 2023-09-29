В Баку прошла конференция "Современные вызовы: азербайджанский пример сосуществования"

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами 29 сентября провел конференцию на тему "Современные вызовы: азербайджанский пример сосуществования".

Как сообщает в пятнциу Trend, в мероприятии приняли участие руководство Государственного комитета, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики, а также представители действующих в стране мусульманских и немусульманских религиозных общин.

В целях продвижения Азербайджана, как места слияния различных цивилизаций, где на протяжении веков формировалась атмосфера национально-культурного разнообразия, где представители отдельных национальностей и конфессий жили в условиях мира, спокойствия, взаимопонимания и диалога был показан короткометражный фильм "Современные вызовы: межконфессиональное сосуществование", подготовленный по заказу Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.