На освобожденных территориях ведется работа по строительству служебных домов для сотрудников прокуратуры - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют районные прокуратуры и территориальные военные прокуратуры во временно отведенных для них административных зданиях.

Об этом в понедельник в интервью Trend заявил Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

K.Алиев отметил, что в результате анализа, проведенного в соответствии с "I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, были определены районные и территориальные военные прокуратуры, для которых необходимо строительство новых административных зданий, и представлены в соответствующие государственные органы.

"В то же время ведется работа по строительству служебных домов для сотрудников органов прокуратуры, работающих на освобожденных от оккупации территориях.

Естественно, что эти работы будут проведены после утверждения Генерального плана каждого района, и по мере готовности этих планов будет осуществляться и открытие упомянутых зданий.

Следует особо отметить, что осуществление этих работ становится возможным благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева о прокуратуре. В настоящее время ведется строительство новых административных зданий прокуратуры в нескольких районах. Так строятся новые административные здания прокуратур Пираллахинского, Насиминского, Наримановского районов Баку, а также Шекинского и Кюрдамирского районов. Открытие этих зданий, вероятно, состоится в ближайшее время", - добавил он.