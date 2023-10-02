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Азербайджан рассматривает возможность отправки миссий на Луну и Марс

Общество Материалы 2 октября 2023 19:40 (UTC +04:00)
Азербайджан рассматривает возможность отправки миссий на Луну и Марс

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает возможность отправки миссий на Луну и Марс в 2030 году.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов во время выступления на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

По его словам, за последние 10 лет Азербайджан инвестировал в космическую отрасль 600 миллионов долларов.

Асадов отметил, что наряду с заключенным сегодня договором с Израилем о выводе на орбиту космического спутника, правительство Азербайджана продолжит космическую программу.

"В будущем мы планируем запустить телекоммуникационный спутник для расширения охвата услуг в регионе. Также будет рассмотрена возможность отправки миссий на Луну и Марс в 2030 году", - сказал он.

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