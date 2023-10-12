В Азербайджане ожидается снижение цен на ряд продуктов питания

БАКУ/Trend/ – Выращивание сельскохозяйственной продукции на освобожденных от оккупации территориях обязательно должно отразиться на ценах в будущем. Производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции в этих районах, несомненно, создаст изобилие на рынке, что напрямую приведет к снижению цен.

Об этом в четверг Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Тахир Рзаев.

Он отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана имеются большие возможности для развития сельского хозяйства.

"Безусловно, эти земли необходимо разминировать и обеспечить безопасность людей. Однако хорошо, что вскоре после освобождения от оккупации на безопасных территориях началось выращивание сельскохозяйственной продукции. На этих территориях засеяно 72 тысячи гектаров зерновых, 770 гектаров яровых культур, среди которых подсолнечник, кукуруза, горох, картофель и другие сельскохозяйственные культуры.

После того, как эти территории будут полностью очищены от мин, они будут включены в сельскохозяйственный цикл, и там начнется посев другой сельскохозяйственной продукции. Очень хорошо, что пчеловоды также размещают на этих территориях пчелиные семьи, в летний сезон в этих местах созданы необходимые условия для животноводства. С другой стороны, люди были переселены в эти районы, и они также начали посевные работы", - добавил Т.Рзаев

Отметим, что на сегодняшний день разминировано более 98 тысяч гектаров земли. На этих территориях были обнаружены десятки тысяч противотанковых мин, среди которых были и неразорвавшиеся боеприпасы, а также противопехотные мины. Большинство обнаруженных мин представляют собой пластиковые противотанковые мины.