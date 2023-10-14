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Эрсин Татар назвал сферы, которые Северный Кипр хочет развивать с Азербайджаном

Общество Материалы 14 октября 2023 14:55 (UTC +04:00)
Эрсин Татар назвал сферы, которые Северный Кипр хочет развивать с Азербайджаном

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ – Турецкая Республика Северного Кипра намерена активнее развивать связи с Азербайджаном в сферах торговли и туризма, наш туристический сектор достаточно развит.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.

Он отметил, что в то же время, на Северном Кипре очень хорошие университеты.

"Мы ожидаем, что на Северный Кипр приедет больше студентов из Азербайджана", - добавил Эрсин Татар.

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