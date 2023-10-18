Задержан гражданин Ирана, пытавшийся ввезти наркотики в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – В результате операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Билясуварского района, на участке автодороги Алят-Астара, проходящей по территории села Хырмандалы, был задержан гражданин Ирана Лави Сефидгари Мохаммад, организовавший незаконный оборот наркотических средств на территории Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, при досмотре автомобиля подозреваемого, были обнаружены и изъяты 4 килограмма опия (наркотическое средство) и 1 килограмм метамфетамина (психотропное вещество).

Следствием установлено, что задержанному было поручено доставить в столицу ввезенный в страну контрабандным путем наркотик для организации его сбыта.

В результате другой операции, проведенной сотрудниками отдела на территории Билясуварского района, был задержан житель города Гянджа Исмаил Гулиев, также принимавший участие в организации незаконного оборота наркотических средств. У него было обнаружено 6 килограммов наркотических средств, в том числе 4 килограмма героина и около 2 килограммов метамфетамина.

Отметим, что за последний месяц сотрудниками Билясуварского РОП были задержаны и привлечены к следствию 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе операций, проведенных на территории района с начала текущего года, из незаконного оборота изъято в общей сложности 105 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, у жителей района было обнаружено и изъято 21 единица незарегистрированного огнестрельного оружия.

Продолжается расследование по фактам возбужденных уголовных дел.