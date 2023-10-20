В Джебраиле, Губадлы и Зангилане планируется построить 24 села - Новрас Джафаров

БАКУ /Trend/ - Согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана, в течение 2022-2026 годов в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах планируется строительство 3 городских центров, 5 поселков и 24 сел.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Новрас Джафаров на панели "Вклад служб восстановления, строительства и управления в Великое возвращение", проведенной в рамках Каспийской строительной недели.

"В селе Агалы Зангиланского района, которое считается первым в числе мест Великого возвращения, уже налажена жизнь. В это село переселено 133 семьи (649 человек). Большая часть сотрудников, привлеченных к управлению селом Агалы, являются жителями данного села", - отметил Н. Джафаров.