В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии.

Как сообщает в понедельник Trend, очередной визит на освобожденные от оккупации территории рабочих групп, действующих при Межведомственном центре координационного штаба, был организован в Лачин.

Цель визита - проведение очередного заседания рабочей группы по вопросам экологии. Заседание проходит под руководством заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугара Керимова (руководитель рабочей группы по вопросам экологии).