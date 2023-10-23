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В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

Общество Материалы 23 октября 2023 13:56 (UTC +04:00)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии.

Как сообщает в понедельник Trend, очередной визит на освобожденные от оккупации территории рабочих групп, действующих при Межведомственном центре координационного штаба, был организован в Лачин.

Цель визита - проведение очередного заседания рабочей группы по вопросам экологии. Заседание проходит под руководством заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугара Керимова (руководитель рабочей группы по вопросам экологии).

В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
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