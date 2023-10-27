В Азербайджане приостановлено использование одной из вакцин от коронавируса

БАКУ/Trend/ – Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который некоторое время назад разработал вакцину "Спутник V", заявил, что данная вакцина не защищает от новых штаммов COVID-19. По его словам, оригинальный вариант "Спутник V" защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, но с появлением новых штаммов его эффективность начала снижаться. Гинцбург также добавил, что сегодня данная вакцина вообще не защищает от COVID-19.

В ответ на запрос Trend в пятницу относительно использования в настоящее время в Азербайджане вакцины "Спутник V", в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что эта вакцина в настоящее время в Азербайджане не используется.

Отметим, что в Азербайджане с 16 по 22 октября не была проведена вакцинация против коронавируса (COVID-19).

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897 (первая доза - 5 413 570, вторая - 4 884 373, третья и более доз - 3 405 524). Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста составило 266 430 человек.

Напомним, что в Азербайджане применялись китайские вакцины Sinovac, британские AstraZeneca/Vaxzevria, немецкие BioNTech/Pfizer и российская "Спутник V".