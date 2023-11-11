За период оккупации Карабаха армянами было уничтожено более пяти миллионов книг - Адиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Более 160 издательств из 12 стран, включая Азербайджан, принимают участие в 9-й Бакинской международной книжной выставке, открытие которой состоялось сегодня в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. Это одна из крупнейших и интересных выставок в регионе.

Об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, сообщает Trend.

"На выставке будут в том числе представлены презентации, посвященные детской литературе. Состоятся встречи как с азербайджанскими, так и с зарубежными писателями и поэтами. Российская Федерация в этом году принимает участие в мероприятии в качестве почетного гостя. Символично, что выставка проходит в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, общенациональный лидер азербайджанского народа всегда придавал большое значение развитию этой области", - сказал министр.

Подчеркнув, что соответствующими поручениями и распоряжениями Президента Ильхама Алиева были приняты многочисленные меры по развитию книжной индустрии, Керимли сказал, что в том числе одной из основных целей является пропаганда детской литературы.

"Большое значение придается формированию культуры чтения у детей", - сказал министр.

По его словам, более пяти миллионов книг из книжного фонда, являющегося частью культурного достояния Азербайджана, были уничтожены армянами в период оккупации Карабаха.

Керимли добавил, что сегодня под руководством главы государства в Карабахе возрождается также культурная жизнь.

Министр отметил, что на этой выставке будут проведены акции по сбору книг для Карабаха и обогащению книжного фонда.

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