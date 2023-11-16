Арестован бывший ректор университета "Тефеккюр", заказавший убийство проректора 12 лет назад

БАКУ /Trend/ - В связи с уголовным делом, возбужденным 16 сентября 2011 года по факту умышленного убийства проректора "Центра науки и образования Университета Тефеккюр" Тариеля Ахмедова, в апреле текущего года в качестве обвиняемого по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики был привлечен к ответственности Даянат Гулиев.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Генпрокуратурой, МВД и Пенитенциарной службой министерства юстиции, получены доказательства того, что преступление было совершено по заказу.

"Следствием установлено, что Мушвиг Атакишиев, который на момент совершения преступления занимал должность ректора "Центра науки и образования Университета Тефеккюр", а в настоящее время - исполнительный директор и председатель докторского диссертационного совета в области экономических наук Института экономики министерства науки и образования Азербайджанской Республики, воспринял Тариеля Ахмедова, как препятствие для своей деловой репутации и дальнейшего пребывания на посту ректора. Таким образом, Атакишиев заплатил своему родственнику Даянату Гулиеву, чтобы тот убил Ахмедова. Гулиев, в свою очередь, совершил преступление вместе со своим односельчанином Самиром Гулиевым.

Мушвиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) привлечены по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму). В отношении Мушвига Атакишиева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста с отстранением от занимаемой должности, а в отношении Самира Гулиева - в виде заключения под стражу.

Продолжается реализация комплекса мероприятий для раскрытия давних умышленных убийств, совершенных при невыясненных обстоятельствах, и обеспечения привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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