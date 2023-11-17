В Азербайджане арестованы таможенники, бравшие взятку за содействие бесконтрольному ввозу лекарств из Турции

БАКУ /Trend/ - Арестованы два сотрудника таможенного поста "Садарак" Нахчыванской Автономной Республики, которые за взятку создали условия для бесконтрольного перемещения 25 наименований лекарственных средств на территорию Азербайджана без государственной регистрации.

Как сообщает в пятницу Trend, в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту бесконтрольного перемещения лекарственных средств из Турецкой Республики на территорию Азербайджана с таможенного поста "Садарак".

В качестве обвиняемых были привлечены два сотрудника таможенного поста "Садарак" Нахчыванского Главного таможенного управления, которым были предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В настоящий момент предварительное следствие по данному делу продолжается.

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