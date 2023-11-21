В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий потребности на 2024 год

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) во втором чтении обсуждались прожиточный минимум и критерий потребности на 2024 год.

Как сообщает во вторник Trend, прожиточный минимум на 2024 год по стране устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, пенсионеров - 222 маната, детей - 235 манатов.

В целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия потребности на 2024 год утверждается в размере 270 манатов.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и одобрены во втором чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!