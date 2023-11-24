В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа

БАКУ /Trend/ - В связи с подключением нового магистрального газопровода высокого давления "Горадиз-Лачин", принадлежащего Управлению экспорта газа, к магистральному газопроводу "Бейлаган-Горадиз" 24 ноября с 08:00 и до завершения соответствующих работ планируется приостановка подачи газа из измерительных узлов "Физули Диагностика", "Физули-Горадиз", "Аллахъярлы" и "Ахмедбейли". Об этом сообщили в ПО "Азеригаз", передает Trend.

"На время проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение всего Физулинского и части Бейлаганского районов", - говорится в сообщении.