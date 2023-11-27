В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи на месторождениях

БАКУ /Trend/ - В Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджана проведено расследование по фактам незаконной добычи песка, гравия и известняка в восьми районах и городах, а также незаконного захвата земельных участков.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Trend, что установлены обоснованные подозрения в причинении ущерба природе на общую сумму более 6 миллионов манатов на песчано-гравийных месторождениях в Тетере, Имишли, Мингячевире, Губе, а также на месторождениях известняка на территории Хазарского, Гарадагского районов Баку и Абшеронского района в результате незаконной добычи песчано-гравийной смеси, а также захвата земельных участков без права собственности, пользования или аренды со стороны различных юридических и должностных лиц с злоупотреблением полномочиями.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка), 255.1, 255.2 (нарушение правил охраны и использования недр) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР с направлением в Следственное управление Генеральной прокуратуры для проведения расследования.

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