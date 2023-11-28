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В Азербайджан завезена вакцина против гриппа

Общество Материалы 28 ноября 2023 11:59 (UTC +04:00)
В Азербайджан завезена вакцина против гриппа

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана завезло в страну вакцину против гриппа.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в минздраве Азербайджана.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и другим респираторным заболеваниям в Азербайджане находится в центре постоянного внимания министерства здравоохранения.

С этой целью министерство завезло на территорию страны вакцину против гриппа. Распределение вакцин по Баку уже завершено. В настоящее время доставка прививочных материалов в другие города и районы республики продолжается и в ближайшее время будет завершена.

В Азербайджане вакцинация населения против гриппа проводится на добровольной основе. Вакцинация против вируса гриппа важна для профилактики заболевания", - говорится в сообщении минздрава.

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