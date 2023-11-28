Назначен председатель Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен председатель правления юридического лица публичного права "Агентство инноваций и цифрового развития" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, соответствующим решением министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева на эту должность назначена Инара Велиева.

Отметим, что Инара Велиева временно исполняла обязанности председателя данного агентства с октября 2021 года.

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