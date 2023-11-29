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МВД Азербайджана обратилось к гражданам (ВИДЕО)

Общество Материалы 29 ноября 2023 15:48 (UTC +04:00)
МВД Азербайджана обратилось к гражданам (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам с целью предотвращения широко распространенных в последнее время случаев мошенничества.

Как сообщает в среду Trend, в видеоролике, подготовленном МВД, граждан призывают защитить свои денежные средства от мошенников.

"Министерство внутренних дел призывает граждан: защитите свои денежные средства от мошенников, иначе вы можете стать жертвами киберограбления", - говорится в информации министерства.

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