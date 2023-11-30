Великобритания считает разминирование ключевым элементом возвращения людей в Карабах - посол

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы по возвращению бывших вынужденных переселенцев в Карабахский регион Азербайджана, Великобритания считает главной целью продолжение активной работы направленную на очистку мин.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на проходящем в Баку "круглом столе" на тему "Влияние мин на возвращающихся вынужденных переселенцев и их общины: необходимость международной солидарности".

"Мы все прекрасно осознаем какую большую угрозу приносят мины. Эти опасные устройства ежедневно наносят вред мирным жителям, ни в чем не повинным людям. На данный момент главная цель состоит в том, чтобы обеспечить возвращение бывших вынужденных переселенцев и дать им возможность вернуться к нормальной жизни, свободной от угроз взрывов и опасностей", - заявил посол.

Он подчеркнул, что Великобритания постоянно выражает готовность оказывать поддержку в этом вопросе, при этом добавив, что компании и организации страны активно участвуют в предоставлении поддержки и обмене опытом с Азербайджаном.

Отметим, что в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламента), представители ANAMA (Агентства Азербайджана по разминированию), Аппарата омбудсмена, соответвующих правительственных и неправильных организаций, а также директор Links EUROPE Деннис Саммут.

Данное мероприятие организовано Общественным объединением "Азербайджанская кампания против мин" совместно с LINKS Europe при поддержке ПРООН и посольства Великобритании в Азербайджане.

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