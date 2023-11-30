LINKS Europe продолжит активно поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования Карабаха - Деннис Саммут

БАКУ /Trend/ - LINKS Europe планирует продолжить оказывать активную поддержку Азербайджану в вопросе разминирования Карабахского региона до полного завершения процесса.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор Links EUROPE Деннис Саммут в ходе проходящего в Баку круглого стола на тему "Влияние мин на возвращающихся вынужденных переселенцев и их общины: необходимость международной солидарности".

"Я выражаю надежду на полное освобождение Южного Кавказа, в частности Карабахского региона, от наземных мин до 2030 года. При этом я убежден, что для достижения этой цели мы будем тесно сотрудничать с Азербайджаном и другими международными организациями", - заявил Саммут.

Он отметил, что в настоящее время требуется международная поддержка и активная огласка ужасной ситуации с заминированными территориями Азербайджана, при этом добавив, что данная проблема затрагивает не только Азербайджан, и ее решение требует совместных усилий со стороны международного сообщества.

Кроме того, Саммут подчеркнул, что международная солидарность должна соответствовать масштабам проблемы.

"Несмотря на то, что некоторые страны уже оказывают поддержку, это лишь капля в океане - недостаточный ответ на вызовы перед Азербайджаном", - добавил он.

Отметим, что в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламент), представители ANAMA (Агентства Азербайджана по разминированию), Аппарата омбудсмена, соответвующих правительственных и неправильных организаций, а также посол Великобритании в Баку Фергус Олд.

Данное мероприятие организовано Общественным объединением "Азербайджанская кампания против мин" совместно с LINKS Europe при поддержке ПРООН и посольства Великобритании в Азербайджане.

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