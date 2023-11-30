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Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа

Общество Материалы 30 ноября 2023 18:44 (UTC +04:00)
Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа.

Как сообщает в четверг Trend, объявление об этом размещено в официальной прессе.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, дом 34, квартира 2.

Отметим, что Нахчыванская промышленная инвестиционная группа была зарегистрирована в 2022 году, ее уставный капитал составляет 10 манатов, а ее законным представителем является Эльчин Гасанов.

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