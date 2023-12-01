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Одна из школ в Баку перешла на дистанционное обучение из-за кори

Общество Материалы 1 декабря 2023 12:22 (UTC +04:00)
Одна из школ в Баку перешла на дистанционное обучение из-за кори

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В начальных классах полной средней школы №195 в Баку введено дистанционное обучение.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Управлении образования города Баку.

"В связи с выявлением заболевания корью среди учащихся, на основании решения Центра гигиены и эпидемиологии Гарадагского района Баку занятия в начальных классах средней школы №195 будут проводиться дистанционно в течение 14 дней", - говорится в сообщении управления.

Отметим, что ни в одной другой школе аналогичной ситуации пока не наблюдается.

Педагогическому коллективу рекомендовано усилить контроль в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, и быть более внимательными в отношении любых тревожных случаев, которые могут наблюдаться в состоянии здоровья учащихся.

Также было отмечено, что медицинское обслуживание в школах осуществляется местными поликлиниками.

В случае заражения сезонными заболеваниями и вирусными инфекциями, родителям рекомендовано ограничить своим детям тесный контакт с другими детьми до полного выздоровления.

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