В Азербайджане начинается снижение пошлин за регистрацию мобильных устройств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается реализация поправки в закон "О государственной пошлине", касающейся снижения пошлин за регистрацию мобильных устройств.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило ООО "AzInTelecom".

Было отмечено, что в соответствии с требованиями закона, суммы уплачиваемых госпошлин за регистрацию IMEI номеров мобильных устройств будут снижены по истечении 30 дней со дня опубликования закона, то есть с 14 декабря.

Начиная с указанной даты, сумма государственных пошлин, взимаемых за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан для личного пользования физическими лицами, за исключением мобильных устройств, оформленных с удержанием таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте юридическими и физическими лицами в целях продажи и иной предпринимательской деятельности, будет составлять: для мобильных устройств с рыночной стоимостью не более 100 долларов США, не имеющих функций фото-, видеозаписи и доступа в Интернет - 15 манатов, при рыночной стоимости до 100 долларов США – 20 манатов, от 101 доллара США до 200 долларов США - 30 манатов, от 201 доллара США до 400 долларов США – 40 манатов, от 401 доллара США до 700 долларов США - 50 манатов, от 701 доллара США до 1000 долларов США - 70 манатов, свыше 1001 доллара США – 100 манатов.

Отметим, что мобильные устройства, ввозимые из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в течение 30 дней для использования в телекоммуникационной сети Азербайджана. ООО "AzInTelecom", как государственный орган, осуществляющий процесс, обеспечивает ввод, хранение и обработку информации о показателях технической идентификации мобильных устройств, используемых в телекоммуникационной сети, в единую базовую систему.

Помимо этого, ООО "AzInTelecom" регулярно проводит мониторинг и детальное исследование IMEI-кодов, подозреваемых в копировании. В результате скопированному коду IMEI присваивается статус "клон" и ограничивается его использование.

Чтобы получить информацию о статусе копирования IMEI кода своего устройства, которое в данный момент используется, нужно узнать его IMEI код (набрав *#06#) и воспользоваться бесплатной услугой "проверка IMEI" на Едином портале электронных услуг", - говорится в информации ООО "AzInTelecom".

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