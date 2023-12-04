Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - Названо число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 20 новых случаев заражения.

15 человек, ранее заразившихся COVID-19, выздоровели. Скончались 4 человека.

На данный момент в стране выявлено 834 172 случая заражения коронавирусом. 823 758 человека прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 38 активных больных. До сих пор умерли от коронавируса 10 376 человек.

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