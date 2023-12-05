В прошлом месяце в Азербайджане не признаны дипломы 73 человек, получивших образование за рубежом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за ноябрь этого года из 360 обращений по признанию дипломов выпускников зарубежных вузов были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства по 287 из них. Таким образом, обращения 73 человек не были удовлетворены.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Было отмечено, что 62 обращения отклонены из-за недостаточного для освоения учебного материала времени пребывания на территории государства, в котором проходило обучение, 7 - по форме обучения, 2 - из-за неаккредитованного высшего учебного заведения и 2 - по другим причинам.

Подчеркнуто, что при рассмотрении количества обращений по странам, из Украины поступило 104 обращения, из Российской Федерации - 101, из Грузии - 69, из Турецкой Республики - 75, из Грузии - 39, из Соединенного Королевства - 5, из других стран - 36.

Было зарегистрировано 50 обращений по финансам, 45 - по экономике, 21 - менеджменту, 20 - управлению бизнесом и 16 - по международным отношениям.

Средний срок рассмотрения документов составил 12 рабочих дней.

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