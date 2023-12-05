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В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год

Общество Материалы 5 декабря 2023 12:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год обсудили сегодня в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, прожиточный минимум на 2024 год по стране устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, пенсионеров - 222 маната, детей - 235 манатов.

В целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2024 год утверждается в размере 270 манатов.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены в третьем чтении.

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