В Азербайджане увеличивается процентная надбавка за военную службу

БАКУ /Trend/ - Сегодня на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана был вынесен проект закона о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении "Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Trend, наряду с рядом других изменений, в законопроекте предлагается увеличить минимальное требование к прохождению службы для выхода на пенсию военнослужащего с 20 до 25 календарных лет с целью более длительного использования опыта военнослужащих, на подготовку которых государством были затрачены время и ресурсы.

Указанное изменение предполагает также увеличение пенсионного обеспечения военнослужащих ряда структур, исключая любое снижение пенсионного обеспечения военнослужащих. Таким образом, помимо увеличения минимального срока службы, предлагается также увеличить процент надбавки за службу с 50 до 65 процентов за этот период.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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