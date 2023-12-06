Названа ​​площадь разминированных земель на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате операций по разминированию, проведенных с ноября 2020 года по настоящее время, в общей сложности 114 400,9 гектаров были очищены от мин и взрывоопасных остатков войны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на Международном Бакинском форуме на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

Он отметил, что мины и взрывоопасные остатки войны не только представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, но и наносят большой ущерб окружающей среде.

"Азербайджан занимает первые места в списке стран по уровню загрязнения территорий минами и взрывчатыми боеприпасами.

По предварительным подсчетам, на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана размещено около 1,5 миллиона мин, и около 9 тысяч квадратных километров загрязнены минами.

Всего выявлено и обезврежено 110 347 мин и других взрывоопасных остатков войны, в том числе 30 795 противопехотных мин, 18 582 противотанковых мины и 60 970 неразорвавшихся боеприпасов", - подчеркнул В.Сулейманов.

По его словам, вызывает глубокое сожаление то, что загрязненные минами территории угрожают не только жизни и здоровью,людей, но и окружающей среде, а также восстановительно-строительным работам.

"Мы в нашей повседневной деятельности ощущаем реальную опасность, которую мины представляют для жизни и здоровья людей. Всего с 10 ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин и других взрывоопасных остатков войны стали 338 человек, из них 65 человек погибли и 273 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В доведении до сведения мирового сообщества об этой угрозе, с которой сталкивается наша страна, крайне важна совместная деятельность государственных органов и гражданского общества. Мы высоко ценим деятельность НПО, как в разминировании и проведении просветительских мероприятий, так и в привлечении пострадавших от мин лиц к социально-гуманитарным программам.

Заявления, многочисленные призывы, опубликованные НПО в международном сегменте по борьбе с минной угрозой, а также реализация проектов в этом направлении весьма важны", - добавил он.

Отметим, что сегодня при организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана проводится Международный Бакинский форум на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

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