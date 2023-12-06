В предотвращение гендерного насилия должно вносить вклад все общество - Флоренс Бауэр

БАКУ /Trend/ - Вместе можно построить такое общество, чтобы каждый человек мог участвовать в предотвращении насилия. ООН сотрудничает с более чем 140 странами в области предотвращения насилия и продолжит расширять эти усилия.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр в ходе выступления на международной конференции на тему "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Она отметила, что для предотвращения гендерного насилия различные слои общества должны работать сообща.

Бауэр добавила, что, к сожалению, насилие в отношении женщин и детей имеет место во всем мире.

"Бытовое насилие - это явление, которое затрагивает все общество. По этой причине необходимы международные усилия. Гендерное неравенство - это нарушение прав человека, которое также препятствует устойчивому развитию. Азербайджан провел успешные реформы в этом направлении", - сказала она.

Бауэр подчеркнула, что общество должно проявлять к нетерпимость к вышеупомянутой проблеме.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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