Госкомитет Азербайджана о проблеме ранних браков

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности Госкомитета по работе с религиозными структурами является организация просветительской работы по ряду направлений.

Об этом сказал Trend заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов.

"В частности, что касается вопроса ранних браков, его можно рассматривать с юридической, религиозной, а также социально-психологической точек зрения. Но главное - это юридическая сторона вопроса. С юридической точки зрения, ранний брак является противозаконным. На самом деле не существует понятия "ранний брак", это попытка создать семью с несовершеннолетним лицом в нарушение закона. Поэтому "ранний брак" должен быть "красной линией" для нашего общества. Мы неоднократно заявляли и еще раз заявляем, что ни о каких компромиссах или равнодушии в этом вопросе и речи быть не может", - сказал он.

Исмаилов отметил, что по этому вопросу также имеется фетва Совета газиев Управления мусульман Кавказа от 23 ноября 2002 года.

"Согласно фетве, церемония "религиозного брака" может быть совершена после регистрации брака в государственном учреждении. А это значит, что официально назначенный священнослужитель не может заключать "религиозный брак" для лиц, не состоящих в официальном браке. Если он это сделает, то должен быть уволен и привлечен к юридической ответственности. Существуют "Правила назначения, аттестации и освобождения священнослужителя от занимаемой должности в местах поклонения и святилищах исламской религии", и этот документ является нормативным правовым актом. Согласно пунктам 8.1.8 и 8.1.9 этих правил, священнослужитель, допустивший такое нарушение, будет уволен. Мы готовы немедленно провести расследование и принять необходимые меры, если имеется такая информация. Но с таким фактом мы пока не встречались. Подобного можно ожидать не от официально назначенных в места поклонения лиц, а от других лиц, представляющихся "муллами". На них, к сожалению, у нас нет возможности повлиять. В отношении них также должны быть приняты меры в рамках закона", - сказал он.

Исмаилов добавил, что Госкомитет проводит обширные мероприятия по повышению осведомленности о ранних браках.

"В этом направлении мы тесно сотрудничаем с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин, детей, Управлением мусульман Кавказа и другими учреждениями. Мы стараемся проводить больше наших мероприятий в регионах страны. Я также должен отметить, что неправильно связывать ранние браки с религиозностью", - сказал он.

Исмаилов отметил, что за последний год Госкомитетом было назначено около 30 женщин-исполнителей религиозных обрядов в мечетях. "Это мечети практически во всех регионах страны. Перед женщинами-исполнителями религиозных обрядов были поставлены конкретные требования относительно вопроса, касающегося заключения ранних браков", - добавил он.

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