Делегация госкомитета Азербайджана участвует в мероприятиях COP28 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) 6 декабря Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана организовал специальную сессию на тему "Возрождение городов: экологическое восстановление после кризиса".

Как сообщает Trend, на сессии с обширными презентациями выступили советник председателя комитета, и.о. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов, автор международных публикаций по городским инновациям и городскому климату, консультант по вопросам климата городской власти Цюриха Дуня Ковари-Бинггели, советник программы ООН по населенным пунктам Наоми Хугерворст.

В ходе презентаций были широко обсуждены стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, применение современных подходов в процессе решения экологических проблем, принципы генплана города Баку, процесс "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, международное сотрудничество, формирование и реализация единой градостроительной и архитектурной политики, а также другие темы.

Напомним, что 1 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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