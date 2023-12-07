Землетрясение не повлияло на деятельность Бакинского метрополитена

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее на территории Азербайджана, не повлияло на работу Бакинского метрополитена.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", поезда движутся по обычному графику, а устройства и оборудование находится в рабочем состоянии.

"В соответствии с поручением руководства ЗАО "Бакинский метрополитен" проводится внеочередной осмотр всех сооружений и оборудования, входящих в инфраструктуру метрополитена, в частности наземных участков, в том числе инфраструктуры электродепо и дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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