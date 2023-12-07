В связи с землетрясением, бригады скорой помощи перешли на усиленный режим работы - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В связи с землетрясением, произошедшем сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море в 51 км к северо-востоку от станции Алтыагадж, бригады Республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи переведены на усиленный режим работы.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что в связи с землетрясением увеличения числа вызовов в службу "103" не наблюдалось.

"В то же время, учитывая возможность возникновения потребности в медицинской помощи, руководителям медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB, были даны соответствующие поручения", - говорится в сообщении TƏBİB.

Отметим, что сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 60 км к востоку от станции Сиязань.

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