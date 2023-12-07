Назрела необходимость подписания соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Великобританией - министр

БАКУ /Trend/ - Давно назрела необходимость подписания двустороннего соглашения, предусматривающего безвизовый режим между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Я хотел бы обратить внимание на несколько случаев, когда граждане Азербайджана, включая официальных лиц, студентов и представителей бизнеса, сталкивались с трудностями при получении виз в Великобританию. Давно назрела необходимость подписания двустороннего соглашения, предусматривающего безвизовый режим между нашими странами. Кроме того, как уже отмечалось выше, скорейшее подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, виртуальные встречи сопредседателей дважды в год, регулярные контакты экспертов по тематическим направлениям для обеспечения бесперебойной работы Межправительственной комиссии внесли бы значительный вклад в расширение нашего сотрудничества", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.