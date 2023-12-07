В Баку стартовал "Кубок ректора" АГАФКС по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике, проводимый среди студентов бакалавриата Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС), сообщает в четверг Trend.

Соревнования посвящены 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Они проводятся при совместной организации Федерации гимнастики Азербайджана и Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Вначале был продемонстрирован видеоролик, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В своем выступлении ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев говоря о том, что соревнования посвящены 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, отметил, что великий лидер всегда уделял особое внимание развитию спорта.

Фуад Гаджиев добавил, что Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта впервые проводит "Кубок ректора". Он выразил признательность Федерации гимнастики Азербайджана за содействие в организации соревнований.

Далее стартовали соревнования, в которых принимают участие около 130 студентов академии. Также были представлены показательные выступления по художественной гимнастике.

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