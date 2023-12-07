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Соревнования "Кубок ректора" могут стать традиционными - главный эксперт АГАФКС

Общество Материалы 7 декабря 2023 15:43 (UTC +04:00)
Соревнования "Кубок ректора" могут стать традиционными - главный эксперт АГАФКС

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Соревнования "Кубок ректора" могут стать традиционными.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам профессор, главный эксперт Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС) Эльшад Нариманов.

"Кафедра "Теория и методика гимнастики" Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта традиционно проводит различные спортивные турниры, в программу которых входит и гимнастика. В этом году академия организовала "Кубок ректора" по спортивной гимнастике. Данные соревнования сыграют большую роль в развитии и приобретения новых навыков будущих учителей физической культуры и тренеров. "Кубок ректора" организован на высоком уровне, мы выражаем большую признательность Федерации гимнастики Азербайджана за содействие в проведении соревнований", - сказал Эльшад Нариманов.

Отметим, что седьмого декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит "Кубок ректора" по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся среди студентов I курса бакалавриата Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС).

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