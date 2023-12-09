БАКУ /Trend/ - Объявлены нерабочие дни 2024 года в Азербайджане в связи с праздниками Новруз, Рамазан и Гурбан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в постановлении "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год", подписанном премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Согласно постановлению, 20, 21, 22, 23, 24 марта (праздник Новруз), 10, 11 апреля (праздник Рамазан) и 16, 17 июня (праздник Гурбан) в 2024 году будут нерабочими днями.

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