В Азербайджане утвержден порядок транзитных перевозок продуктов питания и кормов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены порядок ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики пищевых и кормовых продуктов, а также материалов и изделий, соприкасающихся с пищевыми продуктами, форма и сроки представления электронного уведомления, направляемого до ввоза на таможенную территорию данной продукции, материалов и изделий, порядок транзитной перевозки пищевых и кормовых продуктов.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, утвержден "Перечень продуктов питания и кормов, которые должны сопровождаться соответствующим документом, подтверждающим их безопасность для ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики".

Постановление "Об утверждении формы и правил выдачи сертификатов безопасности пищевых продуктов" было отменено.

Изменения в данное постановление могут быть внесены в соответствии с "Положением о порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики.

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