Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории Азербайджанской Республики преобладают дождливые погодные условия, которые не только создают неблагоприятную среду для участников движения, но и существенно повышают риск ДТП на дорогах.

Об этом в среду Trend сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что повышенная вероятность заноса транспортных средств в дождливую, моросящую погоду, ограничение дальности видимости водителей и другие критические погодные условия создают реальную основу для возникновения дорожно-транспортного происшествия.

"Поэтому, учитывая текущие погодные условия, каждый участник движения должен быть более ответственным, безоговорочно соблюдать правила дорожного движения. В частности, водители должны минимизировать превышение скорости, соблюдать дистанцию, следить за исправностью стекол автомобиля, осветительных приборов, а также чистотой номерных знаков, соблюдать осторожность при проезде через лужи, образованные дождевой водой. Не следует забывать, что лужи уменьшают контакт шин с землей, что значительно увеличивает вероятность заноса автомобиля.

Неблагоприятные погодные условия создают ряд трудностей и в передвижении пешеходов, поэтому призываем их также быть ответственными с точки зрения безопасности, рекомендуем не спешить переходить дорогу, передвигаться по тротуару, не выходить на проезжую часть", - отмечается в сообщении.

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