Завтра в некоторых районах Азербайджана выпадет снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в ночь с 17 на 18 декабря и утром в некоторых пригородных территориях возможен дождь, который сменится мокрым снегом. Сильный северо-западный ветер утром станет умеренным, а во второй половине дня сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем ​​- 4-7° тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны осадки, ожидается снег, который в отдельных местах будет интенсивным. Местами будет туман. Ночью и утром западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем ​​6-9° тепла, ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° мороза.